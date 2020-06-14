2020/06/14 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أظهر البحث الجديد الذي أجراه العلماء الألمان أن ارتفاع سلاسل الجبال الكبرى مثل الأنديز أو الهيمالايا لا يتوقف على معدلات سرعة صعودها وتآكلها، كما اعتقد سابقا.بل يتوقف على قوى تكتونية تجعل الجبال في مستوى معين.من المعلوم أن أعلى سلاسل الجبال على سطح الأرض نشأت على حدود الألواح الليثوسفيرية المتلاقية حيث يمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء المان يفسرون اسباب تباين ارتفاع الجبال مع غيرها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء المان يفسرون اسباب تباين ارتفاع الجبال مع غيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).