الوقف السني ينشر قائمة مقابره لدفن وفيات كورونا،، و”نقص الدفانين” يؤرق “وادي السلام2”

2020/06/14 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، تخصيص مقابر لدفن جثث مصابي فيروس كورونا في العراق ضمن ست محافظات شمال ووسط البلاد.وتضمنت المحافظات الست، بحسب القائمة، بغداد، صلاح الدين، الانبار، ديالى، كركوك، نينوى.ويشهد الوقف الوبائي اليومي في العراق تصاعداً مرعباً في ارقام الوفيات، اذ سجل العراق، أمس الاحد، 59 […]

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