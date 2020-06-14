هيأة التقاعد تحدد موعد صرف رواتب أسر الشهداء والسجناء السياسيين

2020/06/14 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حددت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، موعد إطلاق رواتب السجناء السياسيين وأسر الشهداء، فيما كشفت عن أسباب تأخر صرفها.وقال رئيس الهيأة أحمد عبد الجليل الساعدي للوكالة الرسمية، إن ” رواتب أسر الشهداء والسجناء السياسيين سيتم صرفها نهاية الأسبوع المقبل أو مع راتب الشهر المقبل”.وأشار الى أن “هنالك فريق عمل في هيأة […]

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