“العهد نيوز” تنشر رسالة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس إلى السيد السيستاني في يوم الجهاد الكفائي

2020/06/14 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حصلت وكالة “العهد نيوز” على رسالة رئيس أركان الحشد الشعبي السابق، الشهيد القائد ابو مهدي المهندس، إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي في عام 2014.أدناه نص رسالة الشهيد القائد:

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