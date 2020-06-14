لبنان: تحت شعار «لبنانيّة ضد الطائفيّة» تظاهرات في ساحة الشهداء

2020/06/14 | 21:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت #ساحة_الشهداء مساء اليوم، تظاهرات كبيرة، تحت عنوان “لبنانية ضد الطائفية”، حيث رفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات دعت إلى “سقوط منظومة الفساد بكامل تفرعاتها وزواريبها”، وسط حضور كثيف للقوى الأمنية ومكافحة الشغب.وشارك في التظاهرات أيضاً…

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