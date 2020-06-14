في الذكرى السادسة لسقوط الموصل - جلال الصباغ

2020/06/14 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ ست سنوات مرت منذ دخول داعش إلى مدينة الموصل، لتبدأ مرحلة جديدة تضاف لمسلسل العنف والإرهاب الذي ترافق مع إنشاء النظام الطائفي القومي الفاسد في العراق، فبعد الحرب الطائفية التي قادتها أطراف العملية السياسية ووكلائهم والسماح بإنشاء الجماعات الإرهابية والمليشيات المختلفة وإدخال الجماعات المتطرفة إلى البلاد عقب الاحتلال الأمريكي، في خطة تهدف للقضاء على الدولة وتحويل العراق إلى ساحة للنهب والعصابات وتص ......





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