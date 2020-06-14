أوراق بعثية - جعفر المظفر

2020/06/14 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر تعرفت على عبدالخالق السامرائي قبل الإنقلاب على عبدالرحمن عارف ربما بسنة أو أزيد بقليل وكنت حينها مسؤولا عن الإتحاد الوطني في كلية طب الأسنان.



لم يكن عدد البعثين بين صفوف طلبة الكلية يزيد على ثلاثة أو أربعة عناصر فاعلة مع بضعة أشخاص من الأصدقاء المتعاطفين, أما الجناح السوري فلم يجد له نصيرا في كليتنا وذلك على خلاف الكلية الطبية التي كان عددهم فيها أكبر من عدد البعثيين من مجموعتنا هناك والتي كان على ......





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