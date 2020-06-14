الوجود في أساطير الخلق الأولى الحلقة الخامسة - عباس علي العلي

2020/06/14 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي نعود للبحث في الأسطورة العراقية عن أبرز ملامحها لنقارن بعد ذلك مع نص الأسطورة:.• الأسطورة السومرية ((تقول الاسطورة ان كل شيء كان في (نمو)، ونمو هي الإلهة السومرية الام الاولى (ماء الام)، وهذا تشبيه صريح لولادة الكون بالولادة البشرية، كانت (نمو) ساكنة، لكنها تحركت، وبدافع الحركة والسكون كان ظهور السماء والأرض، وكانا في حالة التصاق وعناق، والسماء في الاساطير السومرية ذكر يمثله الإله (آن) وقد ......





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