اوامر بتطبيق اجراءات امنية صارمة في ذي قار للحد من انتشار كورونا

2020/06/14 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، تلقيها اوامر بتشديد الاجراءات الامنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن قيادة الشرطة، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "قوات شرطة محافظة ذي قار وحسب أمر قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم محمد الوائلي بتشديد حظر التجوال وضربت طوقاً امنياً في التقاطعات وأغلقت الطرق بشكلٍ كامل وتم نصب سيطرات ومفارز أمنية في جميع الاتجاهات".

وتابع "غير ان البعض من المواطنين مازالوا لا يتلزمون بتطبيق الحظر غير مبالين بأرواح الأخرين ولم يستمعوا لنداء المرجعية العليا في النجف الأشرف ولا تحذيرات خلية الأزمة ودائرة صحة ذي قار".

وأكد مدير العلاقات والإعلام للعيون الساهرة، ان "الأمر بات يشكل خطراً جسيماً على أرواح المواطنين بسبب ازدياد في نسب اصابات فايروس كورونا وعدم إلتزام البعض بالحظر".

واضاف ان "رجال الشرطة مطبقين الحظر بشكل تام وعلى المواطنين عدم الخروج والإلتزام والمرابطة في منازلهم حرصا على أرواحهم، سيعرضون انفسهم للمحاسبة قانونياً اذا تمت مخالفة التعليمات".

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