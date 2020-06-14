2020/06/14 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احسان عبد الجبار – وزير النفط – في مقابلة مع برنامج اقصر الطرق

قبلت بالمنصب رغم وجود منافسة شديدة، قابلت ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير النفط يكشف حجم قيمة صادرات العراق هذا الشهر وحصة الشركات الاجنبية وقيمة برميل النفط المباع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير النفط يكشف حجم قيمة صادرات العراق هذا الشهر وحصة الشركات الاجنبية وقيمة برميل النفط المباع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).