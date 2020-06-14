2020/06/14 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سجلت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، عدد من الوفيات بفيروس كورونا، مع 206 حالة اصابة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اقليم كردستان يسجل 5 وفيات و 206 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كردستان
سجلت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، عدد من الوفيات بفيروس كورونا، مع 206 حالة اصابة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اقليم كردستان يسجل 5 وفيات و 206 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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