اقليم كردستان يسجل 5 وفيات و 206 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/14 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

سجلت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، عدد من الوفيات بفيروس كورونا، مع 206 حالة اصابة ...





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