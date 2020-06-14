آخر تحديث،، معرض بغداد يستعد لاستلام أول مريض كورونا،، تعرف على عدد الأسرّة والقاعات

2020/06/14 | 21:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يستعد معرض بغداد الدولي وسط بغداد، اليوم الاثنين، لاستلام أول مريض بفيروس كورونا بعد اكتمال عملية تعفير قاعات العزل الصحي من قبل شركة المعارض التابعة لوزارة التجارة والهلال الأحمر العراقي.وقال الهلال الاحمر العراقي انه “أنجز حملة تعفير وتعقيم شملت بنايات واقسام الشركة وقاعات العزل الصحي التي تم تهيأتها مؤخرا لاستقبال المصابين […]

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