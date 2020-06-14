ترامب الرئيس الأشد عنصرية في تاريخ أميركا الحديث

2020/06/14 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتهم الكاتب الصحفي الأميركي كولبرت كينغ الرئيس دونالد ترامب بالعنصرية وتشجيع االشرطة على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمحتجزين.وقال كولبرت في مقال بصحيفة واشنطن بوست إن وحشية الشرطة، خاصة استخدامها المفرط للقوة ضد السود العزل، أمر سائد منذ أجيال في امريكا بمعرفة وتغاضي نظام العدالة الجنائية، بل وصل الأمر حد إقراره علنا […]

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