كتلة السند لـ”العهد”: كل الابصار شخصت الى مرجعية النجف وكلمات الفتوى كانت ربانية

2020/06/14 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال رئيس كتلة السند احمد الاسدي ، اليوم الاحد، ان فصائل المقاومة أول من قاتل داعش عند اطراف بغداد وهي قاتلت داعش قبل سقوط الموصل”.وقال الاسدي في حديث متلفز لقناة “العهد” ان ” الناطق بإسم الحشد هو اللقب الاقرب لقلبي وان “دماء سبايكر” هي الشاهد الاول على زيف ادعاء الدواعش”.وبين، ” […]

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