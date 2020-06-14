2020/06/14 | 21:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات بشكل رسمي، طلبت #الحكومة_العراقية من شركات النفط الأجنبية في جنوبي البلاد، تحديداً شركة “بريتش بتروليوم” تخفيض الإنتاج من النفط الخام في #حقل_الرميلة.حقل الرميلة، هو أكبر حقل للنفط الخام في #العراق، ينتج نحو 1.5…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. العراق يطلب من الشركات النفطية خفض إنتاجه النفطي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. العراق يطلب من الشركات النفطية خفض إنتاجه النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).