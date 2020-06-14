2020/06/14 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعاليات سياسية تستذكر فتوى الجهاد الكفائي ودحرها عاصفة الإرهاب الكاظمي : نداء المرجعية حفظ وحدة العراق وأجهض مخطّطات داعش السوداء بغداد – الزمان استذكرت فعاليات سياسية واوساط شعبية فتوى الجهاد الكفائي في ذكراها السادسة التي ادهشت العالم ودحرت عاصفة الارهاب الكبرى التي مثلتها عصابات داعش بعد ان تجاسرت على ارض العراق.ونقل بيان تلقته (الزمان) […]

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