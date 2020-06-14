2020/06/14 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوقيون وأساتذة جامعات يدعون لتعزيز معوّقات الفساد الحدودية: الإيرادات المتحقّقة في منفذ طريبيل 81 مليار دينار بغداد – الزمان كشفت هيئة المنافذ الحـــدودية عن مجمل الإيرادات المتحققة للمدة من 1ايار ولغاية 11 حزيران الماضيين.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الايرادات بلغت 31,272,388 مليارا و 272 مليونا و388 الف دينار عن قيمة الإيرادات […]

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