2020/06/14 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون عصري وإنساني يجرّم التعصّب الطائفي – مظفر عبد العال كما يعلم الجميع أننا في المنطقة العربية والعالم الإسلامي يجمعنا ديننا الحنيف ورسالة الإسلام وهدي القران الكريم، الذي نزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للناس أجمعين .ومن هذا الهدي يتحتم على القائمين على ولاية الأمة أن يعملوا على توحيد كلمة […]

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