شبر : الفريق العراقي المفاوض مع واشنطن اختارته جهات مقربة من ايران

2020/06/14 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اكد السياسي المستقل ليث شبر، ان الفريق العراقي المفاوض مع واشنطن اختير من جهات مقربة من ايران.وقال شبر في تصريح متلفز ان "70% من الفريق المفاوض مع واشنطن اختير من جهات مقربة من ايران"، مبينا ان "الحوار مع واشنطن ليس من مهمة حكومة الكاظمي".واضاف ان "الجلسة الثانية من الحوار اجلت الى تشرين الثاني المقبل بعدما طلبنا من واشنطن ذلك"، متساءلا "كيف نخوض حوارا بحكومة انتقالية غير معلومة المعالم؟".

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