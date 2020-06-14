2020/06/14 | 22:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط: أولوياتنا ايقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 22:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: أولوياتنا ايقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: أولوياتنا ايقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).