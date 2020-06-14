شرطة ذي قار تشدد اجراءاتها الامنية للحد من انتشار كورونا

2020/06/14 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الاحد، تلقيها اوامر بتشديد الاجراءات الامنية للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكر بيان صادر عن قيادة الشرطة، تلقته /المعلومة/، ان “قوات شرطة محافظة ذي قار وحسب أمر قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم محمد الوائلي بتشديد حظر التجوال وضربت طوقاً امنياً في التقاطعات وأغلقت الطرق بشكلٍ […]

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