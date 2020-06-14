مكتبها: النائب محاسن مصابة بكورونا

2020/06/14 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب النائب محاسن حمدون الدلي اصابة الاخيرة بفيروس كورونا.وقال المكتب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، انه “بعد عودة النائب محاسن حمدون الدلي من بغداد الى محافظة نينوى وخضوعها الى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى للأسف الشديد ظهرت نتأئج الفحص الطبي موجبة” مبينا ان “النائب راقدة في […]

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