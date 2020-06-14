ريال مدريد يعود لليغا بثلاثية في شباك ايبار

2020/06/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ بغداد

عاد فريق ريال مدريد للدوري الاسباني اليوم الاحد،( ١٤ حزيران 2020) بفوز على ايبار 3-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، والتي تقام على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وهو الملعب البديل للنادي الملكي بسبب المباشرة بتطوير معقله الأساسي سانتياجو بيرنابيو.





مع بداية المباراة والشوط الاول تسيد الريال اللقاء وسيطر على مساحات الملعب دون ان يسمح لايبار حتى عبور خط الجزاء الملكي، ليفتتح الألماني توني كروس سجل الأهداف في المباراة بتسجيل هدفاً مبكراً للوس بلانكوس عند الدقيقة الرابعة، بعد الهدف ولوقت قصير انخفض الاداء الريالي وقل شهيته في الهجوم ولم يستغل ايبار ذلك ولم يهدد مرة واحدة حارس الريال، ليعود الملكي الى توهجه الذي بدأ به المباراة والهدف الثاني جاء عن طريق المدافع راموس عند الدقيقة 30، وزاد مارسيلو من غلة الاهداف بالثالث في الدقيقة 37 ، وانتهاء الشوط الاول بثلاثية بيضاء للملكي.

في الشوط الثاني كان هناك تراجع كبير للريال مقارنة بالاول مع انفتاح ايبار والاندفاع في ملعب الريال وتهديد الحارس حتى الدقيقة وهدف تقليص الفارق لإيبار في الدقيقة 60 بواسطة بيدرو بيجاس، ولم تفعل معالجات زيدان والتبديلات التي اجراها أي شيء للتفوق وانتهاء اللقاء ريالي 3-1.

وبهذا الفوز وصل الريال الى النقطة 59 والمركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، ،.بينما يأتي إيبار في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، غير مضمون، في ظل سوء نتائجه خلال الموسم الحالي 2019-2020.

وتعاقد ريال مدريد مع زيدان لتولي مهمة تدريب الفريق الأول للمرة الثانية

بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريقا اتلتيكو مدريد واتلتيك بيلباو بنتيجة التعادل 1-1، في لقاء جرى على ملعب سان ماميس معقل بيلباو مساء اليوم الأحد 14/6/2020، ضمن فعاليات المرحلة 28 في مستهل عودة منافسات الليغا بعد التوقف بسبب وباء كورونا.

بداية المباراة

بغداد اليوم - خاص

كشف أمين سر الهيأة التطبيعية لادارة الكرة العراقية محمد فرحان، اليوم الاحد،( 14 حزيران 2020)، عن الديون التي ورثها من الاتحاد السابق والتي تجاوزت المليار دينار عراقي، فيما اشار الى ان الهيأة تنتظر رد الاتحاد الدولي للعبة بشأن تحو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ريال مدريد يعود لليغا بثلاثية في شباك ايبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ريال مدريد يعود لليغا بثلاثية في شباك ايبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).