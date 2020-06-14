وزير النفط يكشف عن خططه بشأن التعامل مع الشركات الأجنبية وإقليم كردستان ويعلق على الدعاوى المقامة ضده

2020/06/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الاحد (14 حزيران 2020)، عن خططه بشأن التعامل مع الشركات الأجنبية...





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