السفير الايراني: حكومة الكاظمي جاءت حسب إرادة الشعب العراقي

2020/06/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

رأى السفير الايراني، لدى بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الاحد، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم...





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