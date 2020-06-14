2020/06/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رأى السفير الايراني، لدى بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الاحد، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السفير الايراني: حكومة الكاظمي جاءت حسب إرادة الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ متابعة
رأى السفير الايراني، لدى بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الاحد، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السفير الايراني: حكومة الكاظمي جاءت حسب إرادة الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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