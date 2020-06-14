السفير الايراني: حكومة الكاظمي جاءت حسب إرادة الشعب العراقي


السفير الايراني: حكومة الكاظمي جاءت حسب إرادة الشعب العراقي
2020/06/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ متابعة

رأى السفير الايراني، لدى بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الاحد، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم...

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