2020/06/14 | 22:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة السياسي توفيق الياسري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة السياسي توفيق الياسري) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة السياسي توفيق الياسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).