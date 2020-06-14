بعد إغلاق لثلاثة أشهر… معبر «باب الهوى» شمالي سوريا يفتح أبوابه للسفر من وإلى تركيا

2020/06/14 | 22:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معبر «باب الهوى» الحدودي بين سوريا وتركيا عن استئناف عبور المسافرين من وإلى تركيا، وذلك ابتداء من يوم الاثنين في الخامس عشر من الشهر الجاري.وقالت إدارة المعبر في بيانٍ نشرته عبر صفحتها…

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