ماكرون: اعتبارًا من يوم غد سينتهي الحجر الصحي في فرنسا

2020/06/14 | 22:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستفتح حدودها الداخلية مع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الاثنين، وأن الحدود الخارجية سيتم فتحها في الأول من يوليو/ تموز.وقال ماكرون، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد “ابتداء من يوم غد ستفتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي أما الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستفتح ابتداء من […]

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