القوات الامنية ترصد عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الراشدية شمالي بغداد

2020/06/14 | 23:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، ان القوات الامنية رصدت عجلة نوع بيك اب تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الراشدية شمالي بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/: “بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الامنية العراقية، فقد تمكنت قواتنا اليوم مِن رصد […]

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