مصر تسجل أعلى نسبة وفيات بـ”كوفيد 19″ منذ ظهور الفيروس

2020/06/14 | 23:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت مصر يوم الأحد 14 يونيو، أعلى نسبة وفيات بـ”كوفيد 19″ منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 91 وفاة جديدة و1618 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد […]

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