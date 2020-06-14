2020/06/14 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريواس فائق: الارهاب لا يستطيع تغيير ديموغرافية المناطق الكوردستانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 23:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريواس فائق: الارهاب لا يستطيع تغيير ديموغرافية المناطق الكوردستانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريواس فائق: الارهاب لا يستطيع تغيير ديموغرافية المناطق الكوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).