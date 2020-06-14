ضبط عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا شمالي بغداد

2020/06/14 | 23:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء الاحد، ضبط عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الامنية العراقية تمكنت قواتنا اليوم مِن رصد عجلة نوع كيا بنكوا تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية قرب شركة النفط".

وأضاف أنه "أثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر وتمت السيطرة على العجلة، وإبطال جميع الصواريخ المتبقية.

وتابع ”تمكنت قواتنا من الحصول على معلومات مهمة تؤدي الى معرفة الذين اقدموا على هذا العمل الإرهابي“.

واعلنت خلية الإعلام الأمني امس السبت عن سقوط صاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي دون خسائر.

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