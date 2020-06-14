2020/06/14 | 23:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال المحمداوي يهنئ الصحفيين بالعيد الوطني للصحافة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمال المحمداوي يهنئ الصحفيين بالعيد الوطني للصحافة العراقية ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمال المحمداوي يهنئ الصحفيين بالعيد الوطني للصحافة العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).