2020/06/14 | 23:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط قررت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم الأحد، اغلاق قضاء الحي في المحافظة، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد فيه.وذكرت الخلية في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه “بناء على تفشي وباء كورونا في قضاء الحي بواسط، تقرر إغلاق القضاء بشكل تام ومنع حركة المركبات والاشخاص وغلق كافة المحال التجارية والاسواق”.ودعت الخلية، الاهالي إلى “عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في واسط تقرر إغلاق قضاء "الحي" بالكامل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في واسط تقرر إغلاق قضاء "الحي" بالكامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).