الكويت تتصدر خسائر الأسواق الخليجية

2020/06/14 | 23:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أغلقت معظم الأسواق الخليجية على انخفاض، يوم الأحد، ومنيت الكويت بأكبر الخسائر بعدما قال اتحاد المصارف إن البنوك لن توزع أرباحا نقدية.وهوى المؤشر الكويتي 3.2 بالمئة، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ شهر أبريل، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني 4 بالمئة وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 بالمئة.وألغت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الخميس جميع تداولات البورصة لجلسة الأربعاء بعدما هبطت أسهم البنوك عقب بيان اتحاد مصارف الكويت بشأن عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية للعام 2020.من جهته، تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مدفوعا بهبوط سهم دبي للاستثمار 4.8 بالمئة، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم، في حين نزل سهم أرابتك القابضة 1.3 بالمئة.وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 بالمئة.كما انخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.9 بالمئة وهبوط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية اثنين بالمئة.

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