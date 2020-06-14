العمليات المشتركة تعلن ضبط عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا في الراشدية

2020/06/14 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، ضبط عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الراشدية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الامنية العراقية، تمكنت قواتنا اليوم مِن رصد عجلة نوع كيا بنكوا تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية قرب شركة النفط".

واضافت أنه "اثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر"، لافتة الى أنه "تم السيطرة على العجلة وابطال جميع الصواريخ المتبقية".

وأكدت أن "قواتنا تمكنت من الحصول على معلومات مهمة تؤدي الى معرفة الذين اقدموا على هذا العمل الارهابي".

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