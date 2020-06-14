الكاظمي يصدر توجيهاً لوزارة الاعمار بشأن مجمعي التأجيات ببغداد والكاطون في ديالى

2020/06/14 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، توجيهاً لوزارة الاعمار والاسكان بشأن مجمعي التأجيات في بغداد والكاطون بديالى.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه وزارة الاعمار والاسكان بدراسة مشاريع مجمعي التاجيات في بغداد والكاطون في ديالى، وتقديمها خلال شهر واحد، ورفع التوصيات النهائية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، من اجل اتخاذ الاجراءات الملائمة بشأن الموضوع".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الاحد (14 حزيران 2020)، عن خططه بشأن التعامل مع الشركات الأجنبية النفطية العاملة في العراق بعد انهيار اسعار النفط وإقليم كردستان، قيما أكد الزام الإقليم بضررة خفض الانتاج بما يتناسب مع اتفاق منظ

بغداد اليوم ـ متابعة

رأى السفير الايراني، لدى بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الاحد، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جاءت بإرادة الشعب العراقي.

وقال مسجدي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إننا "نرى ان حكومة الكاظمي جاءت حسب اراد

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الاحد، ان هناك اكثر من نصف مليون من افراد اجهزة النظام السابق القمعية يستلمون رواتب من الدولة.

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "551 الف من افراد الاجهزة ا

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