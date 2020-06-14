شاهد.. وضع الزهور على روضة الشهيد القائد المهندس

2020/06/14 | 23:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بهیئة الحشد الشعبي في العراق بعزف النشيد الوطني ووضع اكليل من الزهور على روضة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهن...

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