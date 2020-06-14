انطلق اثنان منها ..العمليات المشتركة تعلن ضبط عجلة تحمل صواريخ في الراشدية 'صورة'

2020/06/14 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن ضبط عجلة تحمل صواريخ في الراشدية، مبينة ان صاروخين انطلاقا منها.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الامنية العراقية، تمكنت قواتنا اليوم مِن رصد عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية قرب شركة النفط".

واضافت "اثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر"، مشيرة الى انه "تمت السيطرة على العجلة وابطال جميع الصواريخ المتبقية".

وتابعت ان "قواتنا تمكنت من الحصول على معلومات مهمة تؤدي الى معرفة الذين اقدموا على هذا العمل الارهابي"، لافتة الى انها "ستعلن تفاصيل ذلك لاحقا حال انجاز المهمة الاستخبارية في ملاحقة هؤلاء والقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".





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