كورونا يقتحم مكاتب النواب العراقيين،، تعرف على القائمة والاسماء

2020/06/14 | 23:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مكتب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الاثنين، اصابة احد مساعدي النائب بفايروس كورونا اثناء العمل في احدى مراكز الحجر الخاصة بمصابي فيروس كورونا.وقال المكتب الاعلامي لعواد في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “نؤكد لابناء محافظتنا البصرة الاستمرار بحربنا ضد هذه الجائحة ودعم الجيش الابيض، وان الاصابات اثناء الواجب […]

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