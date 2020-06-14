العمليات المشتركة تعلن ضبط عجلة تحمل صواريخ في الراشدية

2020/06/14 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن ضبط عجلة تحمل صواريخ في الراشدية، مبينة ان صاروخين انطلاقا منها.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الامنية العراقية، تمكنت قواتنا اليوم مِن رصد عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصات اطلاق […]

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