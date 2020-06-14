كورونا ووعي المشتغلين بالعلوم الاجتماعية - فؤاد الصلاحي

2020/06/14 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_الصلاحي فجأة التفت نفر من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية والسوسيولوجيا خصوصا الى اهميتها في دراسة الاوبئة والامراض وكأنهم اكتشفوا شيئا جديدا مع ان تاريخ المجتمع الانساني وتاريخ الاوبئة يشير الى التناول الاجتماعي باستمرار تجاه الاوبئة من منظورات انتربولوجية واجتماعية وفلسفية وكثير من المخزون التاريخي المتبلور في معتقدات ومقولات الثقافة الشعبية ثم ما تراكم من منظورات عقلانية وعلمية التي تم تأصيلها من ......





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