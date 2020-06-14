توضيح من البرلمان بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين النواب

2020/06/14 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدر مكتب مجلس النواب في محافظة نينوى، اليوم الاحد، توضيحا حول اصابة الحمدون بفيروس كورونا.وقال المكتب في بيان، تلقته "كلكامش برس"، انه "بعد عودة السيدة النائب محاسن حمدون الدلي من بغداد الى محافظة نينوى وخضوعها الى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى للأسف الشديد ظهرت نتائج الفحص الطبي موجبة"، مبيناً ان "السيدة النائب ترقد في الحجر الصحي - مستشفى السلام".وأضاف المكتب، أن النائب الحمدون "تتمتع بصحة جيدة".يشار الى ان الحمدون قد التقت قبل يومين بوزيري الشباب والصناعة.

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