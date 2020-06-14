2020/06/14 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجرم المشهود.. القبض على 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في النجف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجرم المشهود.. القبض على 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).