خلال 24 ساعة.. اغلاق عشرات المحال لمخالفتها التعليمات الصحية في اربيل

2020/06/14 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن قيام لجان الرقابية والصحية عن اغلاق مواقع تجارية قالت إنها مخالفة للتعليمات الصحية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد-١٩.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار المتابعة والتفتيش التي تقوم بها اللجان الرقابية والصحية الى الاماكن والمحال، وبسبب عدم التزامها بالتعليمات الصحية واجرءات الوقاية من فيروس كورونا، تقرر اغلاق (121) محلا مخالفا.

ودعا البيان مواطني حدود محافظة اربيل والكسبة وجميع المحال التي سُمح بفتحها لخدمة المواطنين ان يلتزموا بالقرارات والتعليمات الصحية ولبس الاقنعة والقفازات وفقا للتعليمات الصحية وطبقا للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، من اجل الا يتعرضوا للعقاب والاجراءات القانونية.

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