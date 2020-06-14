نقيب الصحفيين: الحرب الإعلامية مع داعش قبل فتوى المرجعية لم تكن متكافئة

2020/06/14 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، الأحد، أن الحرب الإعلامية بين الإعلام العراقي وعصابات داعش قبل فتوى المرجعية الدينية لم تكن متكافئة.وقال اللامي في حديث لقناة “العهد”، إن “الساعات الأولى من سقوط الموصل بيد عصابات داعش كانت صعبة جدا على العراق والإعلام العراقي”.وأضاف أن “الإعلام الرسمي لم يكن موازي للأحداث في الموصل وكان […]

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