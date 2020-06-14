نقيب الصحفيين اللامي: كرمنا الف صحفي شاركوا بمعارك التحرير

2020/06/14 | 23:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الاحد، عن تكريم أكثر من الف صحافي عراقي شاركوا في معارك التحرير ضد “داعش”، مشيرا إلى أن الصحفيين والإعلاميين العراقيين “بيضوا الوجوه” في وقفتهم.وقال اللامي في حوار متلفز ، إن “نقابة الصحفيين العراقيين كرمت اكثر من الف صحفي عراقي شاركوا في تغطية ونقل الانتصارات على داعش الإرهابي خلال

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