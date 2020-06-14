رئيس الجمهورية يستقبل وزير الرياضة ويؤكد على أهمية تلبية طموحات الشباب

2020/06/14 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_ بغداد

بحث رئيس الجمورية، برهم صالح، اليوم الاحد، مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، سبل الارتقاء بالواقع الرياضي وتطوير المنشأت الرياضية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالواقع الشبابي والرياضي وتطوير المنشآت الرياضية، بما يخدم الشباب والمواهب ويلبي طموحاتهم ويطوّر إمكانياتهم ويحقق أهدافهم، فضلاً عن السعي لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية.

بدوره استعرض وزير الشباب والرياضة، "خطط الوزارة والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها في بغداد والمحافظات، وتأهيل الشباب ورعايتهم وتقديم الدعم اللازم لتوفير فرص العمل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق جراء انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد".

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بداية المباراة

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