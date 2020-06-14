2020/06/14 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني يعلن عن ضبط العجلة التي أطلقت الصواريخ لاستهداف معسكر التاجي / موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن عن ضبط العجلة التي أطلقت الصواريخ لاستهداف معسكر التاجي / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن عن ضبط العجلة التي أطلقت الصواريخ لاستهداف معسكر التاجي / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).