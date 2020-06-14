السعودية تدين الهجوم على الكاكائية: نتضامن مع العراق ضد العنف والتطرف

2020/06/14 | 23:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق، وأدى إلى سقوط ضحايا.

وكتبت على "تويتر"، اليوم الأحد "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرق العراق، وأدى لسقوط قتلى وجرحى"، مضيفة: "نجدد تضامننا ووقوفنا بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف“.

وقالت السلطات الأمنية إن عناصر من تنظيم داعش هاجمت ليلة السبت/الاحد، منازل تعود لمواطنين كورد من اتباع الديانة الكاكائية في قرية ”دارا“ في خانقين، واشتبكوا مع القوات الامنية العراقية الماسكة للارض في مدينة خانقين المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.



واسفر الهجوم عن مقتل سبعة اشخاص واصابة اربعة آخرين.

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